《学校給食で「いただきます」「ごちそうさま」を廃止した学校があるらしい》6月26日までに、格闘家でタレントの角田信朗がInstagramを更新。ストーリーズで私見を投げかけ、話題となっている。「角田さんはInstagramのストーリーズで冒頭のように切り出すと、続けて《理由は給食費を払っているのになぜ言う必要があるのか？という一部の保護者の声だそうで》と説明。《米を育てた水と土育て、運び、調理してくれた方食べ物