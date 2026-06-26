台風7号の進路提供：ウェザーニューズ 台風7号は現在東シナ海を北東に進んでいます。この後、徐々に東よりに向きを変え、27日（土）の日中に四国沖から紀伊半島沖を通過する予想です。28日（日）の朝には温帯低気圧に変わる見込みです。 岡山・香川に最も接近するのは、27日のお昼ごろの予想です。 26日夜～27日の昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。 午後に曇りに