大分県産乾しいたけが26日、27年連続・通算59回目の日本一に輝きました。 【写真を見る】「全国乾椎茸品評会」大分県が27年連続で団体優勝通算59回目の日本一 静岡市で開催された第73回「全国乾椎茸品評会」で、大分県は団体の部で27年連続通算で59回目の優勝を果たしました。 また個人では、「茶花冬蝱の部」で玖珠町の中村次男さん、「香信の部」で豊後大野市の小野晋作さんが、いずれも最高賞の農林水産大臣賞を受賞