26日午後12時58分ごろ、千葉県北東部を震源とする地震がありました。長野県内では、諏訪市・茅野市・南牧村で震度2を観測したほか、上田市・飯田市・佐久市・軽井沢町・御代田町・飯島町・木曽町で震度1を観測しました。地震の震源は千葉県北東部で、震源の深さは約50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されています。