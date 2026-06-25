９年ぶりにフルモデルチェンジしたマツダＣＸ－５。部品メーカーなどを招待した発表会が行われました。 広島市で行われたのは、マツダとの取引がある部品メーカーなど約３００人が集まった新型ＣＸー５の発表会です。 マツダが県内で発表会を行うのはＣＸ－３の発表以来１１年ぶりで、毛籠社長は「新型ＣＸ－５が広島のものづくりの未来につながる挑戦である」と話し、参加者