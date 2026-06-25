6月24日、9人組ガールズグループ・TWICEのモモが自身のInstagramを更新。大胆なロンパース姿で、ファンの注目を集めている。「投稿された写真で、モモさんはデニムパンツにグレーのジャケットを合わせたスタイリングを披露しています。一見、シンプルなコーディネートに見えますが、ジャケットのインナーには同じ素材のロンパースを着用し、デニムのウエスト部分を折り返した着こなしによって、下腹部が際どい位置まで見える大胆