6月24日、9人組ガールズグループ・TWICEのモモが自身のInstagramを更新。大胆なロンパース姿で、ファンの注目を集めている。

「投稿された写真で、モモさんはデニムパンツにグレーのジャケットを合わせたスタイリングを披露しています。一見、シンプルなコーディネートに見えますが、ジャケットのインナーには同じ素材のロンパースを着用し、デニムのウエスト部分を折り返した着こなしによって、下腹部が際どい位置まで見える大胆なスタイルとなっていました。

ジャケットの隙間から素肌がのぞき、洗練された雰囲気のなかにもセクシーさを感じさせるコーディネートでした」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《ぶっ倒れるかと思った》

《もう姉さん天才だよ》

といった興奮の声が寄せられている。

TWICEは、以前から大胆な衣装がたびたび注目を集めてきた。6月18日には、メンバーのサナが着用していたワンピースから下着が見えているように映ったとして、SNS上で大きな反響を呼んだ。

「サナさんはファンとのコミュニケーションサービス『Bubble』を通じて、ファッションが意図したものではなくアクシデントだったと説明したことで、騒動は落ち着きを見せました。

しかし、TWICEは以前から衣装の大胆さが話題になることが少なくありません。世界的な人気グループであるだけに、少しの衣装の変化でも、国内外のファンからさまざまな反応が寄せられやすい状況にあります」（前出・芸能ジャーナリスト）

実際、4月に開催された映画『プラダを着た悪魔2』のプレミアイベントでは、モモが赤いドレスの片方のストラップを肩から落としたような着こなしで登場。《だらしない》といった声があがる一方で、ファッションとして好意的に受け止める声もあり、賛否を呼んだ。

「TWICEほどの知名度と人気を誇るグループであれば、露出を強調しなくても十分に注目を集められる存在です。それでも、世界的なファッションブランドとの仕事も多いだけに、トレンドを取り入れた挑戦的なスタイリングを積極的に披露しています。

露出そのものが目的というより、ファッションの一環として大胆な着こなしを続けている印象です」（同前）

世界中から視線を集めるTWICEだけに、今後も衣装やファッションはパフォーマンスと同様、大きな話題を呼び続けそうだ。