『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』でおなじみ、漫画家・まきりえこさんの日常エッセーマンガ。子どもが巣立ってから、アラ還世代の夫婦が何十年ぶりのふたり暮らしをスタート。健康や趣味のあれこれを抱えつつ、今日もおいしいごはんに囲まれてのんびり過ごしています。博多で人気のおやつ「むっちゃん万十」を見つけたふたり。幼い頃から福岡市で暮らすポー（まきさん）が選んだ味は…。なつかしのハムエッグ味に感動…！登場