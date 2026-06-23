ufu.初の夏のイベント！「アイス・ジェラート博」開催決定🍧 この夏、ufu.編集長 坂井勇太朗と、アイス研究家 シズリーナ荒井がタッグを組み、新しいアイス体験ができるイベントを開催。国民的人気のアイス「雪見だいふく」とコラボレーションしたかき氷や、ジャパニーズクラフトジンROKU〈六〉を使ったカクテルとアイスのペアリング体験や、 Galet Galet の限定スイー