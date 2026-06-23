[caption id="attachment_1640321" align="aligncenter" width="600"] ピーチ＆シャンパンアフタヌーンティー[/caption]フェアモント東京が、35階ロビーラウンジ「Vue Mer(ビュメール)」にて、7月1日(水)より、旬のみずみずしい桃をテーマにした、フレンチと和のアフタヌーンティー2種の提供を開始する。フレンチアフタヌーンティーについてフレンチアフタヌーンティー「ピーチ＆シャンパンアフタヌーンティー」は、7月1日(水)のフ