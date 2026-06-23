【東京都港区】フェアモント東京に、桃をテーマにしたフレンチと和のアフタヌーンティー2種が登場！

[caption id="attachment_1640321" align="aligncenter" width="600"] ピーチ＆シャンパンアフタヌーンティー[/caption]

フェアモント東京が、35階ロビーラウンジ「Vue Mer(ビュメール)」にて、7月1日(水)より、旬のみずみずしい桃をテーマにした、フレンチと和のアフタヌーンティー2種の提供を開始する。

フレンチアフタヌーンティーについて

フレンチアフタヌーンティー「ピーチ＆シャンパンアフタヌーンティー」は、7月1日(水)のフェアモント東京開業1周年を祝うシャンパンと桃が織りなす、華やかなマリアージュを楽しめるメニュー。桃のやさしい甘みと、シャンパンの華やかで奥行きのある風味を、厳選した食材とともに味わう品々が用意されている。

スイーツには、シャンパン香るタルトにバニラクリームとフレッシュピーチを合わせ、口の中でパチパチとはじけるポッピングキャンディで遊び心を添えた「桃＆シャンパンのタルト」や、小ぶりな赤桃“ペッシュ ド ヴィーニュ”をソースでマリネし、軽やかなメレンゲで包み込んだ「ペッシュ ド ヴィーニュ＆シャンパンのメレンゲ」など、シャンパンの豊かな余韻とともに楽しむメニューをラインアップ。

セイボリーには、「フォアグラのピーチメルバ」や「牛ほほ肉のテリーヌ」など、シャンパンの余韻とともに味わうメニューが並ぶ。

和のアフタヌーンティーについて



和のアフタヌーンティー「桃の和アフタヌーンティー」では、鮨「みぎわ」と鉄板焼「燈辻(とつじ)」の料理長が監修したセイボリーを主役に、旬の桃の繊細な甘みと、日本酒や酒粕が持つ芳醇な香りや旨みを、日本料理ならではの感性で丁寧に表現。

鮨「みぎわ」のオリジナル日本酒“みぎわ”の酒粕を使用して仕上げた白身魚に香り高い茗荷を合わせた「一口おむすび 白身魚の粕漬けと茗荷 日本酒みぎわの酒粕で」や、香ばしくキャラメリゼした桃を黒毛和牛で包み込んだ「黒毛和牛のたたき 桃のキャラメリゼ 黒七味昆布塩」など、日本酒や酒粕の旨みと桃の上品な甘さが織りなす和の味わいが並ぶ。

和菓子には「桃の琥珀糖」「白桃の水わらび餅」など、主役の桃を和の趣とともに味わえる甘味を用意。オリジナルどら焼きは「あんこ」「白桃」「黄桃」が用意され、それぞれ異なる香りや甘みを楽しむことができる。

共通して楽しめるトロリーサービス

2つのアフタヌーンティーで共通して楽しめるトロリーサービスでは、白桃が彩るタルトやシャンパンジュレなど、この季節ならではの爽やかなスイーツを提供。

ティーセレクションには、「ライチーピーチ」や「スイートピーチ烏龍」などが取り揃えられており、桃とシャンパンのカクテル「プチベリーニ」別料金1,200円を合わせることで、より優雅なティータイムを楽しむこともできる。

また、フェアモント東京開業1周年を記念し、ドイツ生まれのポップなぬいぐるみブランド「NICI(ニキ)」とコラボレーションしたオリジナルマスコット「1周年限定 セリーン Jr.」付きプランも用意されている。

料金をチェック

「ピーチ＆シャンパンアフタヌーンティー」「桃の和アフタヌーンティー」の料金は、いずれも平日9,700円／土・日・祝日11,000円(税・サ料込)、「1周年限定 セリーン Jr.」付きプランは、平日10,700円／土・日・祝日12,000円(税・サ料込)。

席は2時間半までで、アルコールを使用した料理が含まれているため、20歳未満の人および車両を運転する人へは提供されない。20歳未満の人、車両を運転する人、妊娠中・授乳中の人、ノンアルコールでの提供を希望する人は、予約時に伝えておこう。

パフェやハイティーも



また「Vue Mer」では、アフタヌーンティーと同期間、桃をテーマにした「ピーチパフェ」4,500円(税・サ料込)や、



「桃のハイティー “It’s 50’clock Somewhere”」コースのみ(食後のコーヒー紅茶付)7,000円／フリーフロー付き9,500円(税・サ料込)、



夏の集いの手土産にもおすすめな「テイクアウトケーキ」も用意。詳細は、「Vue Mer」予約専用ページで確認しよう。

フェアモント東京で、フレンチと和の美意識が息づく2種のアフタヌーンティーや、“桃”を贅沢に味わう夏限定メニューを堪能してみては。

■ピーチ＆シャンパンアフタヌーンティー／桃の和アフタヌーンティー

期間：7月1日(水)〜9月13日(日)

時間：11:00〜17:30

場所：フェアモント東京 35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/fairmont-tokyo-vuemer/reserve

■フェアモント東京

住所：東京都港区芝浦1丁目1番1号 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

HP：https://www.fairmont.com/ja/hotels/tokyo/fairmont-tokyo.html

(佐藤ゆり)