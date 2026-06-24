佐々木 尽2001年7月28日生まれ、東京都出身。八王子中屋ボクシングジム所属。5月2日のOPBF東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチで王者・田中空を判定で破り王座に返り咲いた。オーソドックス（身長174cm・リーチ176cm）。通算戦績24戦21勝（18KO）2敗1分け「皆さん、倒せなくて、?ザ・ムービー?できなくて本当に申し訳ない」 2026年5月2日、彼は5万5000人の観客に向かって頭を下げた。日本ボクシング史上4度目となる、東京