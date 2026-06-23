東京ばな奈ワールド」とCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」。2026年7月1日（水）より公式オンラインショップ「パクとモグ」、「東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央改札外）」にて『東京ばにゃ奈ボールチェーン付きぬいぐるみナポリ』が発売される。＞＞＞ナポリのボールチェーン付きぬいぐるみをチェック！（写真8点）東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「