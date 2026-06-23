かつてのガラケーブームの中で、携帯電話のデザインに一大革命を起こしたauの伝説的フィーチャーフォン「INFOBAR」。そのおなじみのカラーをまとった最先端の指輪型ウェアラブルデバイスが、ついに店頭へ並びます。東京大学発のヘルスケアスタートアップであるissin株式会社は、KDDIの「au Design project」とコラボレーションした「スマートリカバリーリング INFOBARコラボモデル」について、全国のKDDI直営店、au Style、au