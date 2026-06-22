成田国際空港第1ターミナルに、「YOUR MUSK by John’s Blend」「MOOOSH SQUISHY」「キャラトラステーション」「FJALLRAVEN」が期間限定で出店する。YOUR MUSK by John’s Blendは、好みの香りを選んで香り袋を作るサービスを提供する体験型ショップ。MOOOSH SQUISHYは、柔らかい感触と香りに特徴を持つスクイーズ商品専門店。キャラトラステーションは、人気キャラクターと連携した旅行用品を揃える。FJALLRAVENは、シンプルで実