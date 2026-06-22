コッパ2015年の初開催以来、6回目を迎えたクラシックカー ラリー「コッパ ディ 姫路」は、そのネーミングの示す通り、35年の歴史を持つ「コッパ ディ 小海」などと同じコッパ ジャッポーネ シリーズとして2年に一度「コッパ ディ 京都」と隔年交互開催されている人気のイベントである。【画像】国宝・姫路城を含む風光明媚な地を120台以上のクラシックカーが駆ける！（写真58点）開催地の兵庫県は、我が国ではまだ公道走行のイベン