回転寿司チェーン「くら寿司」にて、人気キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック『PEANUTS』とのコラボキャンペーンを開催。異なる時代の「スヌーピー」と仲間たちのアートがデザインされた限定グッズや、キャラクターをイメージしたスペシャルメニューが期間限定で登場します☆ くら寿司『PEANUTS』スヌーピー コラボキャンペーン キャンペーン開始日：2026年6月26日（金）開催店舗：全国のくら