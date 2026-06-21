愛美が、自身初となるEP「AIM STAR」を2026年10月14日に発売することが決定した。あわせてジャケットおよび新アーティスト写真も公開されている。タイトルの「AIM STAR」には、「輝く星を”狙って”上を目指す」という意味が込められている。公開されたジャケットビジュアルでは、銃をモチーフにしたアイテムを手にし、作品の世界観を象徴するビジュアルとなっている。▲「AIM STAR」初回限定盤▲「AIM STAR」通常盤本作には全4曲