ESSEonlineで2026年5月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。日々の忙しさや体調に左右されず、無理なくおうちが片付くアイデアを紹介します。整理収納コンサルタント・須藤昌子さん（50代）のケースです。ここでは、須藤さんが「どんなときでも“使って戻す”ができる暮らし」を目標に10年間続けているという、片付けの習慣について語ります。※ 記事の初出は2026年5月。年齢を含め内容