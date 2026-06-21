WordPressの管理画面で複数の作業を行う場合、投稿編集・メディア確認・設定変更などを行き来する場面が増えます。管理画面をデスクトップOS風に変え、AIとの連携機能もある無料プラグイン「Desktop Mode」が公開されています。Desktop Mode - WordPress plugin | WordPress.orghttps://wordpress.org/plugins/desktop-mode/WordPress/desktop-mode: Desktop Mode is a WordPress plugin that turns /wp-admin into a desktop-styl