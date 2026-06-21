6月21日、東京競馬場で行われたG3・府中牝馬ステークス（牝馬限定・ハンデ・芝1800m）は、浜中俊騎手騎乗のセキトバイースト（牝5・栗東・四位洋文）が鮮やかな逃げ切り勝ち。昨年に続くレース連覇を達成し、重賞2勝目をマークした。好位で流れに乗ったものの…1番人気に支持されたC.ルメール騎乗のヴァルキリーバース（牝4・美浦・田中博康）は、直線で伸びを欠いて14着に敗れた。道中は好位で流れに乗り、勝負どころでも前を