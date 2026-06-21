猫さんの両前足に手で触れる、ネコチャレンジをやってみたパパさんとママさん。猫さんは、2人の手の匂いを嗅いだ後、やさしくなめて、頬をすり寄せてきたのだとか。動画は18万回以上も再生され、「うちはめっちゃ嫌がるので、触んなっ、ペッペッ、ってされますww」「可愛い。やってみまーす」とのコメントが集まっています。 【動画：テーブルの上でくつろぐ猫→パパとママがおててに触れてみたら…とんでもなく可