キリンビバレッジは、緑茶飲料市場に向けた「生茶」からの新提案として「キリン 生茶ジャスミン香る緑茶」を6月30日に期間限定で新発売する。5月19日、取材に応じた山中進マーケティング部ブランド担当主務は「緑茶飲料市場がコモデティ化してしまい、物価高の中、店頭価格がなかなか上昇しにくく、お客様に価値を感じていただきにくいカテゴリになっている」と指摘する。この流れを変えて魅力化を図るべく、スタンダード緑