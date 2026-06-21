渡辺満里奈が、デビュー40周年を記念したビルボードライブ公演を10月23日に大阪、11月8日に東京にて開催する。 （関連：女性アイドルが国立競技場に立つための条件は“女性からの支持”？＝LOVE、ももクロ、AKB48、櫻坂46の共通点） 本公演では、ソロ作品を中心に時代を超えて愛される名曲の数々を、堂島孝平が率いる個性豊かなミュージシャンを迎えて披露。歌とトークを交えながら、キャリアを振