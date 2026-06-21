ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、F組第2節オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。初戦で日本と引き分けたオランダは1勝1分、スウェーデンは1勝1敗となった。日本代表の能力の高さが浮き彫りとなり、ファンの間で話題となっている。欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに