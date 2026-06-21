ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、F組第2節オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。初戦で日本と引き分けたオランダは1勝1分、スウェーデンは1勝1敗となった。日本代表の能力の高さが浮き彫りとなり、ファンの間で話題となっている。

欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビーが先制ゴール。同17分にも再びブロビーが得点した。後半にもコーディ・ガクポの2得点などを追加し、終始スウェーデンを圧倒した。2得点1アシストと大暴れしたガクポに加え、フレンキー・デヨングも中盤を支配した。

日本戦では右サイドの堂安律と久保建英がガクポと対峙。チームの攻撃を操るデヨングには、ワントップの上田綺世が献身的な守備で選択肢を制限した。オランダ2選手の躍動により、さらに際立った森保ジャパン3選手の活躍が、改めて日本のファンから称賛を浴びた。

X上では「堂安と久保で抑えられたのがどれだけ凄いことだったのかが再認識されるわ」「堂安と久保のガクポ封じほんとに完璧だったんだやっぱすごい」「いかに上田がデヨングを抑えてたか」「デヨングを潰してた上田やっぱ貢献度えぐいな」「デヨングの化け物具合が露呈されグングン株を上げる上田綺世」「堂安と久保の活躍が後になって更に光るね」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）