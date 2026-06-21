2026年12月より、iDeCo（個人型確定拠出年金）の制度改正が施行される。今回の改正では、特に会社員や公務員の掛金上限額が大幅に引き上げられ、これまで以上に老後資産形成の手段として活用しやすくなる見込みだ。【こちらも】夏ボーナスで始める新NISA一括と積立、初心者に現実的なのはどちらか新NISAがスタートして以降、「資金拘束があるiDeCoよりNISAの方が使いやすい」という声も多く聞かれていた。しかし今回の改正に