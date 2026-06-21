少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 ©️ABCテレビ 21日（日）放送の『華丸丼と大吉麺』は、宮城県・松島編の第3回・最終章。先週に引き続き助っ人の柴田理恵と一緒にお届けする。1609年に戦国大名の伊達政宗が創建した、国宝・瑞巌寺の散策からスタート。総門から真っ直ぐに伸びる参道を見て、「うわあすごいね！『HERO』のオープニングみたい