サッカーW杯で快進撃を続けるサムライブルー。“森保一監督体制”となって69試合に出場し、最多となる25点を取っている南野拓実が、重要な役割を担っているという。「南野のように、エースが怪我のため本戦に出ることができず、アドバイザーのような役で帯同することはめったにありません。数少ない例として挙げられるのが、2010年南アフリカ大会のデービッド・ベッカムでしょうか。アキレス腱断裂のため出場することはできませ