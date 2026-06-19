中々思い通りにはいかないものだ。現地６月18日に開催された北中米ワールドカップのA組２節で、韓国代表は開催国のメキシコ代表と対戦。50分にミスから奪われた１点を最後まで返せず、０−１で敗れた。守備の連係と攻撃に課題を残し、チェコ戦（２−１）からの連勝を逃したなか、中国メディア『捜狐』は「本来の姿に逆戻り！韓国サッカーの傲慢な気勢が打ち砕かれ、太極の虎は紙の虎と化す」と題した辛辣な記事を掲載。昨年1