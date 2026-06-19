B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）のアイスクリーム専門店チェーン「サーティワン アイスクリーム」が、夏季限定の人気メニュー「ザ・クラッシュソーダ」を、今年も6月23日から期間限定で販売します。毎年人気の「メロン＆ブルー」を改良する上、新商品「白桃＆マスカット」が登場します。【画像】サーティワン アイスクリームの“新商品”がおいしそう！もっと見る！「メロン＆ブルー」は、メロンソーダのよう