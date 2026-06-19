B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）のアイスクリーム専門店チェーン「サーティワン アイスクリーム」が、夏季限定の人気メニュー「ザ・クラッシュソーダ」を、今年も6月23日から期間限定で販売します。毎年人気の「メロン＆ブルー」を改良する上、新商品「白桃＆マスカット」が登場します。

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「メロン＆ブルー」は、メロンソーダのような味わいをより強く感じられるように、メロンソーダ感をアップ。メロンとブルーの2つのシロップを合わせて、よりメロンソーダ味になるようなバランスにこだわったということです。

新商品の「白桃＆マスカット」は、フレッシュなもぎたての桃をイメージしたシロップと、芳醇（ほうじゅん）なマスカットが香る甘いシロップを絶妙なバランスで合わせた、果汁感が感じられるジューシーな味わいに仕上がっています。

両商品ともに、スモールサイズのアイスクリーム1個トッピングすることができ、価格は640円（税込み）です。