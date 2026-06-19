6月12日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームの西武―巨人1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの甲斐野央投手にインタビューした模様を放送した。プロ通算100ホールドを達成した心境、今シーズンから多投しているスイーパーの軌道について訊いた。 ――日曜日の試合（6月7日、対中日3回戦）でプロ通算100ホールドを達成なされました。お祝いの