9人組ガールズグループ韓国のJYPエンターテインメントに所属する日本の9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）がデビュー5周年の集大成となるドームツアー「NiziU Live with U 2026“NiziU：THE CINEMA”」を開催した。14日には東京ドームで最終公演を行ったが、観客席はゴッソリと空席が目立つ非常事態だったという。＊＊＊【写真】雰囲気ガラリ…「大人っぽい」「すべてが異次元」の声。電撃イメチェンが話題となったNizi