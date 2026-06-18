2026年夏に配信予定の新作アニメーション『サイボーグ009 ネメシス』。配信日と配信プラットフォームが決定、キービジュアルも公開された。『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織ブラック・ゴーストにより戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。1964年7月19日に『少年キング』で連載開