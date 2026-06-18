マイコーりょう元はプロのバックダンサーで、モノマネ芸人・コロッケの専属バックダンサーでもあった。2006年8月からマイケル・ジャクソン専門のインパーソネーター（モノマネパフォーマー）として活動を開始。『エンタの神様』（日本テレビ系）などに出演し、『崖の上のポニョ』をMJ風に歌うネタで話題に。14年から所属事務所を離れフリーランスとして、結婚式などの各種イベントでの営業を続けている1980年代から90年代にかけ