6月16日、女優・北乃きいが所属する事務所「フォスター」の公式Instagramが更新。北乃が新たな新ドラマの主演を飾ることが決定したと報告した。同時に、添えられた写真で見せた北乃の近影に驚きが広がっている。投稿には、《MBS ドラマ特区「未婚詐欺私の知らない彼の顔」に出演することが決定しました！！藤原樹さんとW主演を務めさせていただきます》と、北乃がMBSドラマ特区枠で7月16日からスタートする新ドラマに出演す