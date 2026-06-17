決勝レースは5月16日（土）現地時間15時、日本時間22時にスタート。F1ワールドチャンピオンのマックス・フェルスタッペンが初参戦し、世界中から大きな注目を集めた5月16〜17日、ドイツ西部で開催された第54回ニュルブルクリンク24時間耐久レース。過去最多の観客が押し寄せる中、ニッポン勢のトヨタとスバルはどんな走りを見せたのか。現地で取材した自動車研究家・山本シンヤ氏が、その舞台裏を特濃解説する。【写真】「ニュルブ