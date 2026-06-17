大阪府と包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と株式会社ローソン（本社：東京都品川区、以下ローソン）は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』※と連携して、令和8年5月29日（金）にOsaka Metro 御堂筋線江坂駅周辺エリアの合同清掃活動を実施した。ダスキン本社ダスキン研修施設 ※OSAKAごみゼロプロジェクト… 「大阪・関西万博」(2025年)や「全国豊かな海