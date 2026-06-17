大阪府と包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と株式会社ローソン（本社：東京都品川区、以下ローソン）は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』※と連携して、令和8年5月29日（金）にOsaka Metro 御堂筋線江坂駅周辺エリアの合同清掃活動を実施した。

ダスキン本社

ダスキン研修施設

※OSAKAごみゼロプロジェクト… 「大阪・関西万博」(2025年)や「全国豊かな海づくり大会」（2026年）の開催に向け、街・川・海にごみのないきれいな大阪の実現を目指し、府内全域で地域、企業、団体、市町村等と連携して取組内容の発信も行い、オール大阪でのごみ削減や機運醸成を図るプロジェクト。

大阪府とダスキンは令和３年７月16日に包括連携協定を締結し、健康、子ども・教育、福祉、雇用、安全・安心、環境の６分野で連携。『OSAKAごみゼロプロジェクト』への協賛（横断幕30枚の寄贈）や、支援学校でのおそうじ出前教室の実施など、様々な取組みを行っている。

また、大阪府とローソンは平成21年７月７日に包括連携協定を締結し、環境、福祉、子ども・教育、人権・多様性、地域活性化・まちづくりの５分野で連携。大阪産（もん）を使用した商品開発・販売ならびに、一部商品の売上の一部を「子ども輝く未来基金」へ寄付するなど、様々な取組みを行っている。

今年も昨年に引き続き、大阪府との包括連携協定締結企業であるダスキン・ローソン両社で大阪府の『OSAKAごみゼロプロジェクト』に参画する形で合同清掃活動が実現。当日は大阪府職員、吹田市職員、ダスキン社員、ローソン社員に加えて周辺住民や周辺企業も活動に参加。総勢196名が清掃活動に汗を流した。

【担当者コメント】 ダスキン総務部 宮脇氏「本活動を通じて、大阪府様、ローソン様、そして地域の皆様とともに、環境美化に取り組めたことを大変意義深く感じています。まちの美しさは、多くの方々の意識と行動の積み重ねによって守られていくものです。今後もこうした連携を大切にしながら、持続的な取り組みを推進してまいります。」 ローソン近畿カンパニー 谷氏「ローソンにとって江坂は創業以来ずっと拠点を置いている大切なマチです。“みんなと暮らすマチ”を幸せにするという私たちのグループ理念にも沿った本活動を今後も続けてまいりたいと思います。」 大阪府公民戦略連携デスク 北條氏「ダスキン様、ローソン様との連携により、『OSAKAごみゼロプロジェクト』の清掃活動に、多くの地域の方のご協力賜ることができ感謝申し上げます。ごみのないきれいな大阪の実現を目指し、今後も皆様と協力して取り組んでいけますと大変嬉しく思います。」

■各種リンク先

・OSAKAごみゼロプロジェクト

・株式会社ダスキン

・株式会社ローソン

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