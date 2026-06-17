盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第27回は、主役を務めた新喜劇でのエピソード。＊＊＊最近はナフサ不足が話題らしいですね。かっぱえびせんのパッケージも白黒になるとか。まあ、目の見えない僕は何が白黒になってもノーダメージですけどね。その