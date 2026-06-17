日本市場で圧倒的な人気を誇るホンダの軽スーパーハイトワゴン、N-BOXシリーズ。左から標準、ジョイ、カスタム軽自動車市場で"絶対王者"として君臨するホンダN-BOX。記録的な販売実績を積み重ねながら"新国民車"の頂点に立ち続けてきた。ところが盤石を誇ってきた牙城に、異変が見受けられるという。その裏側で、いったい何が起きているのか。【4月に起きた3位転落の衝撃】無双は相変わらず止まらないが、その足元が揺らぎ始めてい