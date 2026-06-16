山形県勢懇話会の例会が15日山形市で開かれ、エコノミストの永浜利広さんが「日本経済を展望する～中東情勢とサナエノミクス～」と題して講演しました。講演で永浜さんは現在のイラン情勢について「アメリカとイランの和平合意の報道があったが、まだ予断を許さない状況」と述べる一方、アメリカのトランプ大統領が11月に中間選挙を控えていることから「原油高の状況を長期化させない対応を取るだろう」と分析していま