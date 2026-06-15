老後の住まいや老人ホームでの暮らしをめぐる、ビートたけしの発言が議論を呼んでいる──。6月14日、『ビートたけしのTVタックル』（テレビ朝日系）では、高齢者の住まい探しの特集回が放送された。65歳以上で賃貸住宅を探した人の約3人に1人が年齢を理由に入居を断られたという調査結果が紹介され、実際に貸し渋りを経験した高齢者や、住まい探しを支援する団体にも取材していた。その流れで話題は民間の老人ホームへ。月1