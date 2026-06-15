エティハド航空とコンドル航空は、戦略的提携を強化する。国際航空運送協会（IATA）の年次総会が開催された、ブラジル・リオデジャネイロで契約を締結した。2025年12月に発表した戦略的提携を拡大する。すでに共同運航（コードシェア0を開始しており、ネットワーク接続やロイヤリティプログラムなどで協力している。新たに、エティハド航空のエティハド・ゲストでは、コンドル航空の特典航空券への交換を可能とする。コンドル航空