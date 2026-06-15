6月13日、モデルでタレントの“めるる”こと生見愛瑠が自身のInstagramを更新。Netflixで配信中のドラマ『喧嘩独学』のオフショットを公開し、そのキュートなウェイトレス姿が注目を集めている。生見は《Netflixにて「喧嘩独学」配信されてます！》と投稿。自身が演じた朝宮夏帆について《この制服を着てた頃が懐かしいです》と振り返りながら、劇中の衣装姿を披露した。「公開された写真で生見さんが身にまとっていたのは、ミ