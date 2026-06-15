大分県豊後高田市や中津市では今年度、中学生などを対象に無料の英語講座がスタートしました。各地で開設が進む背景や英語教育の課題を取材しました。 【写真を見る】小中学生対象の「公営英語講座」続々開講広がる格差…自治体が英会話の場を提供、実践で学習意欲向上へ 5教科から「英語特化」へ 豊後高田市教委が今年度スタートした「中学生英語講座」。毎月第1・第3土曜日の午前中、希望する中学生が習熟度に