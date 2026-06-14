胃や大腸、卵巣などのがんが腹膜全体に散らばる「腹膜播種」。日本では「もうできることはありません」と告げられ、治療を諦める患者が後を絶たない。医療ジャーナリストの木原洋美さんは「腹膜播種に医師自身が立ち向かおうとしない構造的な問題がある。しかし最近、患者にとってようやく希望の光が見えてきた」という――。写真＝iStock.com／globalmoments※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／globalmoments■「何もしな