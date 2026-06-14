福谷の148キロ直球を強振…飛距離137.8メートルの一発■中日 9ー5 日本ハム（14日・エスコンフィールド）轟音、爆音が鳴り響いた。中日・細川成也外野手は14日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦に「5番・指名打者」で先発出場。同点の7回に9号勝ち越し2ランを叩き込んだ。相手右腕も崩れ落ちた完璧な一発。「音えぐw」「どこまで飛んだ」とファンも仰天した。同点に追い付かれた直後の攻撃だった。7回1死一塁で細川に