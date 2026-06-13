シチズン時計は、世界最薄1.00mmの光発電ムーブメントを搭載する「エコ・ドライブ ワン」から、フォレストグリーンの文字板とブラックのケース／バンドが印象的な限定モデル「AR5065-54W」を発売した。価格は49万5,000円。世界限定180本となる。○ブラックケースとフォレストグリーンダイヤルの組み合わせケースとバンドには、繊細なヘアライン仕上げを施したブラックカラーのステンレスを採用。表面には独自の表面硬化技術「デュ